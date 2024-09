Botafogo venceu o Fluminense no Maracanã pelo placar de 1 a 0 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2024 22:34

Rio - O Botafogo bateu o Fluminense neste sábado (21) por 1 a 0 no Maracanã , e o gol marcado por Luiz Henrique aos 50 minutos do segundo tempo, após falha grave de Felipe Melo, virou motivo de provocação. Após a partida, John Textor, dono da SAF alvinegra, brincou nas redes sociais, assim como o perfil oficial do líder do Brasileirão.

Textor brincou com as luzes do Maracanã, com as cores verde e vermelha, e disse que parecia Natal: "Hmm, luzes verdes e vermelhas, e um golaço de surpresa nos acréscimos. Deve ser o Natal", escreveu o empresário.

Textor ironizando cores do Maracanã após vitória do Botafogo sobre o Fluminense Reprodução/Redes sociais



Já o Botafogo usou as redes sociais para lembrar que esta foi a sexta vitória consecutiva no Clássico Vovô e provocar Felipe Melo, dizendo que Gregore, quem roubou a bola dentro da área, é "pitbull de verdade".

Botafogo provocou o Fluminense após vitória no clássico Reprodução/Redes sociais

Com o resultado, o Glorioso vai a 56 pontos na tabela de classificação, na liderança, e abriu seis pontos para o Palmeiras, que jogará neste domingo (22) contra o Vasco. O próximo compromisso será na próxima quarta-feira (25), contra o São Paulo, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, empate em 0 a 0, no Nilton Santos.