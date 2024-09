Gregore foi fundamental para o gol que deu a vitória para o Botafogo sobre o Fluminense - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/09/2024 14:00

Rio - Apesar do gol ter sido de Luiz Henrique, Gregore foi o ponto central na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense no último sábado (21) . Aos 50 minutos do segundo tempo, o jogador desarmou Felipe Melo e deu a assistência para o atacante do Glorioso colocar a bola no fundo das redes.



O lance gerou reclamação entre os jogadores do Tricolor, que pediam uma falta em cima de Felipe Melo . No entanto, na visão do volante botafoguense, ele não cometeu a infração e atribuiu o triunfo a um "detalhe" aproveitado.

"Eu acho que não foi (falta), né? O árbitro estava ali, não viu a falta. Foi uma pressão boa que fizemos, acreditei até o final e fui feliz em dar o passe para o Luiz", disse Gregore.

"Clássico é sempre definido em detalhes. Foi um detalhe ali que a gente acreditou e os três pontos vieram para o Botafogo hoje", completou.

Com o resultado, o Glorioso vai a 56 pontos na tabela de classificação, na liderança, e abriu seis pontos para o Palmeiras, que jogará neste domingo (22) contra o Vasco. O próximo compromisso será na quarta-feira (25), contra o São Paulo, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, empate em 0 a 0, no Nilton Santos.