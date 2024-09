Marçal celebrou a vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Fluminense - Vitor Silva / Botafogo

Marçal celebrou a vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o FluminenseVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/09/2024 08:54

Rio - Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão , Marçal projetou o duelo com o São Paulo, na próxima quarta, que vale vaga nas semifinais da Libertadores. O lateral-esquerdo afirmou que o triunfo no clássico do último sábado (21) "aumenta a confiança" para a decisão no torneio continental.