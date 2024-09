Mano Menezes ainda não conseguiu afastar o Fluminense da zona do rebaixamento - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 23/09/2024 16:52

Rio - Após engatar uma sequência de bons resultados e reagir no Brasileirão, o Fluminense apresentou uma nova oscilação e voltou para a zona de rebaixamento. Com as derrotas para Juventude e Botafogo, o Tricolor deixou escapar pontos preciosos e ligou novamente o alerta na luta contra a queda para a segunda divisão do futebol brasileiro.

O Fluminense chegou a ter a segunda melhor campanha do returno nos primeiros seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Porém, com as derrotas nas últimas duas partidas diante de Juventude e Botafogo, o Tricolor caiu para a sétima colocação. O desempenho, no entanto, ainda é positivo com 54.1% de aproveitamento.

Apesar da reação desde a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense ainda segue ameaçado na luta contra o rebaixamento. O Tricolor chegou a sair da zona e teve a chance de abrir cinco pontos de distância, mas as derrotas nos últimos dois jogos — ambas com gol na reta final — recolocou o time dentro do Z-4 em meio a disputa pela Libertadores.

O próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão será contra o lanterna Atlético-GO, que tem histórico de ser pedra no sapato, no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), fora de casa. Antes, o Tricolor encara o Atlético-MG, quarta-feira (25), às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 1 a 0 e, por isso, pode até empatar para avançar à semifinal.