Mano Menezes ainda não conseguiu afastar o Fluminense da zona do rebaixamento - Marina Garcia / Fluminense

Mano Menezes ainda não conseguiu afastar o Fluminense da zona do rebaixamentoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 22/09/2024 10:40

Rio - A derrota do Fluminense para o Botafogo, por 1 a 0, no último sábado (21), pelo Brasileirão , aumentou as chances do Tricolor de cair para a Série B. Se no início desta semana a probabilidade era de 26,9%, agora o clube carioca tem 40,1%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Desde a chegada de Mano Menezes, o risco de rebaixamento havia diminuído drasticamente. A equipe conseguiu engatar uma boa sequência no campeonato, conseguindo, inclusive, sair do Z-4 após vencer o Atlético-MG no final do mês de agosto. Porém, com a segunda derrota consecutiva no torneio nacional, o fantasma da segunda divisão volta a assustar os torcedores tricolores.



A decepção maior fica ainda pelo fato da equipe ter perdido quatro pontos importantíssimos nas últimas partidas. Contra o Juventude, no último fim de semana, vencia por 1 a 0, quando sofreu uma virada relâmpago e saiu de Caxias do Sul com zero pontos na bagagem.

No clássico com o Botafogo, fez uma boa atuação e tudo indicava que iria sair do Maracanã com um empate frente ao líder do campeonato, porém, aos 50 minutos do segundo tempo, Felipe Melo falhou feio e o Glorioso saiu com o triunfo.



Agora, o Flu vira a chave para as quartas de final da Libertadores, onde, na próxima quarta (25), irá enfrentar o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Como venceu a ida por 1 a 0, os comandados de Mano Menezes têm a vantagem do empate.

Pelo Brasileirão, o clube das Laranjeiras está em 18º na tabela de classificação, com 27 pontos. No próximo domingo (29), encara o Atlético-GO, lanterna do campeonato, em Goiânia, às 16h (de Brasília).