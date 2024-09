Nonato chegou a ficar desacordado em campo, mas logo recuperou a consciência - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 22/09/2024 08:20

Rio - O Fluminense informou, no início da madrugada deste domingo (22), que foi identificada uma fratura no nariz de Nonato, e o volante precisará passar por cirurgia. Ele está em condição neurológica normal, mas segue em observação.





O jogador saiu de ambulância aos 40 minutos do segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último sábado, após um choque de cabeça com o lateral-esquerdo Marçal. De acordo com a transmissão do 'Premiere', o atleta sofreu um corte na face e chegou a perder a consciência por alguns minutos, mas acordou antes de ser removido do gramado. Ele foi substituído por Felipe Melo, que viria a falhar feio momentos depois no gol do Botafogo, marcado por Luiz Henrique aos 50 minutos do segundo tempo, como parte do protocolo de choques de cabeça e concussão, já que Mano Menezes já havia feito as cinco alterações.

Confira o comunicado do Fluminense



"Nonato teve uma fratura no nariz detectada durante os exames de imagem realizados no hospital de referência, após o lance em que saiu de ambulância do Maracanã, no jogo contra o Botafogo, e terá que passar por cirurgia. O atleta está internado, em condição neurológica normal, mas segue em observação."