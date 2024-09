Thiago Silva orienta o time em jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Thiago Silva orienta o time em jogo do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/09/2024 18:58

O técnico Mano Menezes não deve ter muitos problemas para escalar o Fluminense. Porém, a situação de Thiago Silva ainda gera preocupação. O zagueiro sofreu uma lesão no calcanhar na partida de ida e foi poupado do clássico contra o Botafogo. Os exames, no entanto, não constataram lesão óssea