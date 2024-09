Nonato entrou no segundo tempo e saiu aos 40 minutos do clássico entre Fluminense e Botafogo - Divulgação / Fluminense

Nonato entrou no segundo tempo e saiu aos 40 minutos do clássico entre Fluminense e BotafogoDivulgação / Fluminense

Publicado 22/09/2024 14:29

Nonato passou por cirurgia no nariz, na manhã deste domingo (22), após uma fratura em choque de cabeça com Marçal, na derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Botafogo , sábado, pelo Brasileirão. Segundo o comunicado do Tricolor, eleNo choque, oe saiu do campo de ambulância, que o levou ao hospital. O, o que fez os médicos do clube fazerem mais exames, que constataram a fratura.