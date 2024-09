Felipe Melo em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/09/2024 14:20

Rio - Titular e capitão junto de Nino na conquista da Libertadores, Felipe Melo, de 41 anos, não vive em 2024 o mesmo sonho glorioso que teve com o Fluminense no ano passado. Com o contrato próximo do encerramento, o veterano pode estar no "fim da fila" das opções de Mano Menezes para a defesa.

Na partida contra o Botafogo, Felipe Melo não foi titular, mesmo com a lesão de Thiago Silva e de Thiago Silva. Mano optou por colocar em campo Manoel e Antônio Carlos. O veterano só atuou devido a uma lesão de Nonato no fim da partida e seu rendimento não foi bom.



O "Pitbull" falhou decisivamente no gol do Botafogo, marcado por Luiz Henrique nos acréscimos. Apesar de alguns tricolores terem pedido falta no lance, e Mano Menezes ter saído em sua defesa, o erro de Felipe Melo não foi o primeiro do veterano nos últimos jogos do Fluminense.



O declínio é percebido, inclusive, pela opção de Mano Menezes. Atualmente, Felipe Melo é a quinta opção no setor e em breve deverá ser a sexta, já que Ignácio está retornando de uma operação no joelho esquerdo, e deverá brigar pela posição de titular com Felipe Andrade.



O veterano, inclusive, tem boas possibilidades de encerrar a carreira no fim do ano. Considerado um dos principais líderes do elenco, Felipe Melo, deverá receber cada vez menos oportunidades em campo até o término da temporada de 2024.