Fernando Diniz deixou o Fluminense em junhoLucas Merçon / Fluminense

Diniz assinou contrato até o fim de 2025 e comandará o primeiro treino na terça-feira (24). Ele chega ao clube mineiro junto aos auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli.

A principal missão neste primeiro momento é classificar o Cruzeiro para a semifinal da Copa Sul-Americana. Após vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, fora de casa, a equipe mineira joga na quinta-feira (26) no Mineirão, com grande vantagem.

Treino com universitários

recusou algumas sondagens de clubes brasileiros, mas mudou de ideia após um período de descanso.

Na coletiva de despedida, Diniz deixou em aberto a possibilidade de assumir um outro clube em 2024, mas deu a entender que só devia voltar aos trabalhos em 2025.

Durante este período, ele chegou a comandar um treino em um time de universitários , do qual o filho mais velho fazia parte.

A saída de Diniz do Fluminense

Com rápida passagem pelo Cruzeiro como jogador, em 2004, Fernando Diniz pode ter a primeira oportunidade no futebol mineiro como treinador. Após conquistar a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024 pelo Fluminense, ele perdeu o apoio no clube com o péssimo início de Brasileirão.