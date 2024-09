Richard Ríos em jogo do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 23/09/2024 21:46

São Paulo - Nesta segunda-feira (23), o Palmeiras anunciou a renovação de contrato de Richard Ríos , ex- Flamengo . O novo vínculo do volante com o clube paulista vai até 31 de dezembro de 2028. O antigo era válido até o fim de 2026.

"Primeiro é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube", disse Richard Ríos, ao site do Alviverde.

O colombiano se profissionalizou no Flamengo, mas teve pouco espaço. Assim, em 2021, o Rubro-Negro acertou o empréstimo do volante ao Mazatlán FC, do México

Richard Ríos em ação pelo Flamengo na temporada 2020 Alexandre Vidal/Flamengo

Posteriormente, em 2022, deixou o Fla e se transferiu para o Guarani. O bom desempenho no time de Campinas chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou no ano seguinte.

Atualmente, Richard Ríos é peça importante tanto para o Palmeiras quanto para a Colômbia. Com a camisa do Alviverde, ele conquistou o Brasileirão 2023 e o Campeonato Paulista 2024. Por sua seleção, fez parte do time vice-campeão da última Copa América.

"Todo mundo sabe que o calendário do Brasil é bem complicado. Não é fácil, ainda mais para um jogador estrangeiro, vir aqui e conquistar várias coisas, conquistar a titularidade em um time grande. Estou muito feliz, é gratificante jogar no Palmeiras, ser campeão brasileiro, paulista, e agora poder estar na seleção", destacou Richard Ríos.

"A Copa América foi muito boa. Quando o coletivo se destaca, o individual automaticamente também se destaca. Feliz também por estar realizando o sonho de jogar Libertadores, de jogar Brasileiro, e vamos continuar trabalhando até o final do ano para conquistar o tri", finalizou.