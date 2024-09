Flamengo foi derrotado pelo Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores - Mauro PIMENTEL/AFP

Flamengo foi derrotado pelo Peñarol no jogo de ida das quartas de final da LibertadoresMauro PIMENTEL/AFP

Publicado 23/09/2024 16:41 | Atualizado 23/09/2024 16:42

Rio - O Peñarol publicou, na tarde desta segunda-feira (23), um comunicado afirmando que não irá tolerar racismo por parte de seus torcedores no jogo contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores, na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón de Siglo. O clube uruguaio prometeu expulsar de todos os seus quadros sociais e afastar dos jogos quem for flagrado fazendo gestos preconceituosos.

LEIA MAIS: Flamengo é um dos piores do returno do Brasileirão

“O Peñarol informa que toda pessoa que seja identificada no Campeón del Siglo realizando qualquer gesto racista para torcedores ou jogadores da equipe rival será imediatamente expulsa de todos quadros sociais para que não possa voltar a presenciar um evento esportivo. No Peñarol acreditamos no futebol como um fator de convivência baseado no respeito e integração. Depende de todos para que seja assim”, escreveu o time uruguaio.

Pelo Código Disciplinar da Conmebol, o Peñarol pode ser punido caso seus torcedores protagonizem ofensas racistas. A pena prevista é multa de 100 mil a 400 mil dólares para os clubes infratores.

Denúncia em Porto Alegre

o atacante Carlinhos relatou ter sido chamado de "macaco" por torcedores do time gaúcho na partida do último domingo (22), quando foi expulso e se dirigia ao vestiário. Nas últimas horas, o Flamengo divulgou um suposto caso de racismo na derrota para o Grêmio. Segundo o Rubro-Negro,na partida do último domingo (22), quando foi expulso e se dirigia ao vestiário.

Missão difícil

Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer o Peñarol fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. A classificação nos 90 minutos só é possível com uma vitória por dois gols de diferença, enquanto a vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.