Tite está pressionado pelo mau momento do Flamengo na temporadaAFP

Publicado 23/09/2024 12:55 | Atualizado 23/09/2024 12:56

Rio - Pressionado no Flamengo, Tite manteve um tabu negativo em sua carreira. Com a derrota para o Grêmio por 3 a 2, neste domingo (22), o treinador não conseguiu quebrar o jejum de vitórias contra a equipe gaúcha jogando na Arena, em Porto Alegre.

Desde a inauguração da Arena do Grêmio em 2012, Tite já comandou suas equipes em cinco ocasiões no estádio. Ao todo, soma um empate e quatro derrotas. No único jogo que não perdeu no tempo normal, foi derrotado nos pênaltis.

Tite já foi derrotado pelo Grêmio na Arena sob o comando do Corinthians e do Flamengo. Com o Timão, foram três jogos, enquanto pelo Rubro-Negro foram dois. Tanto no ano passado quanto neste ano, foi derrotado por 3 a 2.

A derrota para o Grêmio aumentou a pressão da torcida sobre Tite . Foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória do Flamengo na temporada. Além da derrota para o Grêmio, o Rubro-Negro também perdeu para o Peñarol, do Uruguai, pela Libertadores, e empatou com o Vasco.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), contra o Peñarol, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na partida de ida, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0, no Maracanã. Para avançar à semifinal, precisa vencer por dois gols de diferença.