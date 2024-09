Desempenho do Flamengo de Tite gera questionamentos da torcida nas redes sociais - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 23/09/2024 09:22 | Atualizado 23/09/2024 09:30

A derrota do Flamengo para o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (22) em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, gerou revolta entre os torcedores rubro-negros, que fizeram a pressão pela demissão do técnico Tite aumentar ainda mais, em meio a uma sequência de resultados negativos. No entanto, apesar das cobranças, alguns jogadores da categoria de base do clube, titulares no confronto, foram elogiados.

"Foco nas copas. Brasileirão não dá mais", pediu um torcedor. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo está na 4ª colocação, a 11 pontos do líder Botafogo e restando 11 rodadas para o fim da liga. Na Libertadores e Copa do Brasil, a equipe está nas quartas de final e semifinal, respectivamente, mas o desempenho não é animador.

"Há quem defenda o Tite falando que o Flamengo está vivo nas três competições. Na verdade, o Flamengo está respirando com ajuda de aparelhos, podendo morrer a qualquer momento. Apoio nunca vai faltar, mas é difícil criar alguma expectativa com isso que temos visto ultimamente", comentou um rubro-negro.

"Pode mandar o Tite embora e colocar o Filipe Luís para comandar a equipe, deixa até o final do ano", defendeu. O ex-jogador e ídolo é técnico do time sub-20 do Flamengo e visto por muitos como uma alternativa. Ele conquistou o Mundial de Clubes da categoria no último mês de agosto.

Alguns flamenguistas atribuíram o momento ruim à diretoria. Pedidos de renúncia ao presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol Marcos Braz foram feitos nos comentários das páginas oficiais do clube.

Jogadores elogiados e criticados

Já dentro de campo, alguns jogadores foram elogiados. O Flamengo foi a campo com um time todo reserva para partida, e o desempenho dos "Garotos do Ninho", como são chamados os atletas das categorias de base do clube, agradou.

"O Flamengo jogou muito bem com esses meninos, é possível aproveitar alguns, o Matheus Gonçalves, Felipe Teresa, Evertton Araújo, hoje jogaram com raça, merecem aplausos", disse um internauta.

Apesar disso, as atuações de determinados atletas foram criticadas. É o caso do atacante Carlinhos, expulso no início do segundo tempo, e do goleiro Matheus Cunha, acusado de falhar em gols do Grêmio.

"Perdemos e com um jogador a menos quase o segundo tempo inteiro, mas tem que colocar esses caras como titulares", escreveu um torcedor. "Joga a derrota na conta do Matheus Cunha", afirmou um usuário das mídias sociais.

Próximo jogo

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Peñarol nesta quinta-feira (26), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Após perder o primeiro duelo por 1 a 0 no Maracanã, a equipe de Tite tentará reverter o resultado jogando no Uruguai.