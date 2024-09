Carlinhos, do Flamengo, foi expulso na derrota para o Grêmio após agressão a Kannemann - Wilber Junior/Agência F8/Estadão Conteúdo

Publicado 22/09/2024 21:29

Titular na derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Grêmio na noite deste domingo (22) , Carlinhos foi o ponto baixo de um time que se dedicou e apresentou bom futebol. O atacante, além de perder uma oportunidade clara que daria a virada ao Rubro-Negro ainda no primeiro tempo, acabou expulso por agredir o zagueiro Kannemann poucos minutos após o time gaúcho retomar a liderança do placar. Ele, ao sair do gramado, deu um soco na tela de proteção do monitor do VAR.

Carlinhos, do Flamengo, deu soco em placar que protege o monitor do VAR Reprodução

Carlinhos recebeu o cartão vermelho aos 12 minutos da segunda etapa em lance fora da jogada. Na ocasião, Braithwaite acabara de marcar o segundo para o Grêmio em meio à ótima atuação do Rubro-Negro, que foi a campo com time repleto de garotos.

Com isso, o camisa 22 é desfalque confirmado para o próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão, no dia 29, contra o Athletico-PR, no Maracanã. Antes, o Rubro-Negro vai ao Uruguai buscar a classificação para a semifinal da Libertadores contra o Peñarol após perder a ida por 1 a 0.