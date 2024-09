Arrascaeta foi um dos jogadores que parou rapidamente para cumprimentar os torcedores do Flamengo - Reprodução de Instagram / @flazoeiro_oficial

Publicado 22/09/2024 12:39

cerca de 50 torcedores rubro-negros que estavam na entrada do CT do Ninho do Urubu. Membros de organizadas chegaram a entrar e conversaram com Gerson, um dos líderes do elenco.

Os titulares do Flamengo, que ficaram no Rio e não enfrentam o Grêmio neste domingo (22), treinaram de manhã e tiveram rápido contato com. Membros de organizadas chegaram a entrar e conversaram com Gerson, um dos líderes do elenco.

A ideia do movimento foi demonstrar apoio aos antes do confronto de volta das quartas de final da Libertadores. À medida que os jogadores chegaram para treinar, o grupo cercou o carros e cantou músicas de apoio, além de tentar falar com eles.



Alguns nomes, como Arrascaeta, Alex Sandro, Léo Ortiz e Varela abaixaram o vidro do carro e cumprimentaram os torcedores presentes no Ninho do Urubu. Em recuperação de lesão muscular, Michael também falou com eles.



Quem ficou no Rio



O Flamengo decidiu priorizar a Libertadores e deixou 12 jogadores no Rio para descansarem e se recuperarem fisicamente para a partida de quinta-feira (26), no Uruguai.



Além dos 11 titulares (Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique) na derrota por 1 a 0 para o Peñarol, no Maracanã, Léo Ortiz também não foi relacionado para a viagem a Porto Alegre.



O que o Flamengo precisa



Sem poder tropeçar no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, o Rubro-Negro tem dois caminhos. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, garante a vaga na semifinal.



Mas se for por apenas um de saldo, a decisão será na disputa por pênaltis. Já ao Peñarol, basta um empate em casa.