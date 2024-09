David Luiz em ação na derrota do Flamengo para o Grêmio - Maxi Franzoi/AGIF/Estadão Conteúdo

David Luiz em ação na derrota do Flamengo para o GrêmioMaxi Franzoi/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 22/09/2024 21:03

O Flamengo foi bem mesmo com um time cheio de garotos na noite deste domingo (22) na derrota por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão . Após a partida, o zagueiro David Luiz, peça de referência na equipe mandada a campo por Tite, lamentou o resultado, mas exaltou a atuação fora de casa e com cenário adverso.

Mesmo tendo saído atrás logo cedo, os reservas do Rubro-Negro foram melhores na primeira etapa, correram atrás do empate e, mas, na volta do intervalo, o erro do goleiro Matheus Cunha e a expulsão de Carlinhos jogaram tudo por água abaixo. Fica, ao menos, a dedicação em um dia que poderia carregar um bom resultado.

"Estou mais frustrado pelo resultado, pela entrega dos meninos, que, de repente, surgiu essa oportunidade. Eles trabalham bastante, a dedicação que foi. Mesmo com o homem a menos, a gente tentou a todo custo ganhar a partida, tivemos oportunidades para isso, tivemos o controle para isso. Acho que eles (Grêmio) criaram muito menos que a gente, mas foram eficazes", disse David Luiz, em entrevista ao "Premiere".

Com o resultado, o Flamengo se vê distante da luta pelo título, agora 11 pontos atrás do líder Botafogo. Questionado sobre ambição na temporada e se não era a hora de focar 100% nas copas (do Brasil e Libertadores, o zagueiro vê condições de seguir sonhando e valorizou a evolução.

"O Flamengo é o Flamengo. A gente tem que priorizar sempre todas as competições dentro da análise diária de cansaço, de todas as coisas, de quem está apto a jogar. Mas eu acho que o grupo hoje respondeu bem a nível de qualidade. Você viu aí os meninos como jogaram, jogaram super bem e que mostraram que poderíamos ter ganhado o jogo. Falta um pouco, sim, de entrosamento, um pouco mais de ritmo de jogo para muitos. Mas fica aqui a dedicação, a raça e enquanto tiver oportunidade de brigarmos lá em cima, a gente tem que brigar, não tem que jogar nada por alto", destacou, recordando a derrocada de 2023 do Botafogo.

"O futebol muda de uma forma muito rápida. O ano passado mostrou muito isso e se tivéssemos pontuado mais nas últimas rodadas do ano passado, a gente poderia ter conquistado o título. Então é lutar até o final."

Com o resultado, o Fla estaciona nos 45 pontos, na quarta colocação, e se complicou na luta pelo título, passando agora em garantir o G-4. Na próxima quinta-feira (26), a equipe vai a Montevideo, no Uruguai, para tentar a vaga na semifinal da Libertadores contra o Peñarol - na ida, no Maracanã, vitória da equipe uruguaia por 1 a 0.