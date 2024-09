Léo Ortiz conduz a bola no gramado do Maracanã no clássico com o Vasco - Divulgação/Flamengo

Léo Ortiz conduz a bola no gramado do Maracanã no clássico com o VascoDivulgação/Flamengo

Publicado 21/09/2024 11:51

Rio - Técnico da Seleção, Dorival Júnior definiu os pré-convocados para a próxima Data Fifa, que irá acontecer em outubro. A lista possui quatro jogadores do Flamengo , sendo três velhos conhecidos, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Gerson, e uma novidade, que é Léo Ortiz. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'ge'.

O zagueiro, que vem atuando como volante nos últimos jogos do Rubro-Negro, está se destacando neste segundo semestre e caiu nas graças do torcedor. Sua ausência na derrota por 1 a 0 para o Peñarol, na última quinta (19), pela Libertadores, inclusive, foi alvo de reclamações na arquibancada.



Os clubes que possuem jogadores pré-convocados devem ser avisados com 15 dias de antecedência da divulgação da lista oficial. Dorival Júnior irá comunicar os atletas que serão chamados para os próximos duelos, válidos pelas Eliminatórias, na próxima sexta (27), na sede da CBF.

A preparação será realizada em São Paulo, com treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A seleção brasileira ficará hospedada próxima ao aeroporto de Guarulhos e viajará ao Chile na véspera da partida, onde enfrenta os donos da casa no dia 10 de outubro, uma quinta, às 21h (de Brasília).

Cinco dias depois, enfrenta o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília). Atualmente, o Brasil é o quinto colocado das Eliminatórias, com 10 pontos, e perdeu quatro dos últimos cinco jogos na competição.