Peñarol reclamou de pênalti após toque na mão de Erick Pulgar - Mauro Pimentel / AFP

Peñarol reclamou de pênalti após toque na mão de Erick PulgarMauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 18:06

derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Peñarol, na noite da última quinta-feira (19), no Maracanã, contou com dois lances polêmicos envolvendo toques de mão dentro da área, um para cada lado. Nesta sexta-feira (20), a Conmebol divulgou os áudios que mostram os motivos do VAR não ter recomendado revisão ao árbitro principal Jesús Valenzuela. Rio - A, na noite da última quinta-feira (19), no Maracanã, contou com, um para cada lado. Nesta sexta-feira (20), a Conmebol divulgou os áudios que mostram os motivos do VAR não ter recomendado revisão ao árbitro principal Jesús Valenzuela.

A primeira reclamação se deu por parte do Peñarol, que pediu pênalti após toque na mão de Erick Pulgar. O árbitro de vídeo venezuelano Juan Soto optou por manter a decisão de campo por entender que a bola veio dos pés do camisa 5, além de estar saindo da área.

"Possível mão... Vem dele mesmo, vem do próprio pé [do jogador] e a bola vai para fora. Chequei completo, pega na mão, ele mesmo [joga no braço, e vai para fora", disse Soto.

VEJA TAMBÉM: Tite revela tristeza após xingamentos da torcida do Flamengo

Mais tarde, foi a vez do Flamengo questionar um pênalti não marcado por toque de mão dentro da área em lance envolvendo o zagueiro Lucas Hernández. No entanto, o VAR considerou que o jogador estava com o braço colado ao corpo e não ampliou seu espaço.

"Afasta o defensor e bate no outro. Jesús, área limpa, como você descreveu. Muito bem", afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogo de volta contra o Peñarol será na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo, e o Rubro-Negro precisa de uma vitória para seguir vivo na Libertadores.