Arrascaeta se lamenta enquanto jogadores do Peñarol celebram no MaracanãMauro Pimentel / AFP

Na ocasião, o confronto era válido pela última rodada da fase de grupos. Em duelo sem público por causa da pandemia de covid-19, o time à época comandado por Rogério Ceni foi dominante, mas não conseguiu tirar o zero do placar. De lá para cá, ao todo, se passaram 17 partidas - com 17 vitórias dos cariocas.Diante do Peñarol, porém, voltou a ficar sem balançar a rede dentro de casa. Apesar de tomar as rédeas do jogo, foi vazado no início da primeira etapa e não conseguiu furar a defesa uruguaia.