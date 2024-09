Beto ficou na bronca com o técnico Tite após a derrota para o Peñarol - Reprodução

Publicado 20/09/2024 09:45 | Atualizado 20/09/2024 10:45

Rio - A torcida do Flamengo perdeu a paciência com Tite. O técnico foi o principal alvo de protestos após a derrota para o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0 , nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Porém, as críticas não ficaram apenas nas arquibancadas do estádio. Nas redes sociais, o ídolo rubro-negro Beto detonou o treinador e pediu a demissão.

"Vai tomar no c... Vai se f... Um treinador desses, safado, com um grupo desse e não sabe escalar o time? Vai tomar no c... Tite. Corre do Flamengo, seu filho da p... Vai se f... Não f... E bota uns jogadores desses aí que ganham o c... de asa. Vai tomar no c... Seu filho da p...", disse o ex-jogador.

Diante de 64 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo teve uma atuação de pouca inspiração. O Rubro-Negro parecia sem sintonia, abusou dos erros técnicos e foi golpeado nos contra-ataques pelo Peñarol, que marcou no início do primeiro tempo e conseguiu sustentar a vantagem. A derrota encerrou a sequência de 28 jogos de invencibilidade da equipe como mandante na Libertadores.

Beto defendeu o Flamengo de 1998 a 2002. O ex-jogador disputou 176 jogos, marcou 32 gols e conquistou três títulos do Campeonato Carioca, uma Copa dos Campeões e uma Mercosul. No torneio continental, esteve em campo na única vitória rubro-negra sobre o Peñarol, do Uruguai, em competições internacionais. Desde então, foram cinco jogos pela Libertadores, quatro derrotas e um empate.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão. Depois, o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol, dia 26, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.