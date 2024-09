Arrascaeta, do Flamengo, admitiu não estar 100% fisicamente - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 20/09/2024 09:00

derrotado por 1 a 0 pelo Peñarol no jogo de ida, na noite da última quinta-feira (19), no Maracanã. Em noite pouco inspirada, o meia Arrascaeta colecionou 13 passes errados e não conseguiu fazer o suficiente para ajudar a equipe conseguir um bom resultado. Após a partida, ele admitiu que não está 100% fisicamente. Rio - O Flamengo complicou sua vida nas quartas de final da Libertadores ao serna noite da última quinta-feira (19), no Maracanã. Em noite pouco inspirada,e não conseguiu fazer o suficiente para ajudar a equipe conseguir um bom resultado. Após a partida,

"Melhorando. Não era para ter jogado tantos minutos no jogo anterior, mas infelizmente aconteceu mais uma lesão no nosso elenco. Estava voltando, então foram poucos treinos com a equipe principal. Era melhor jogar poucos minutos, mas a gente tem que entrar para ajudar o time", admitiu o camisa 14.

Nos últimos dias, Arrascaeta se recuperou de uma lesão no adutor da coxa esquerda e voltou a ser relacionado no clássico com o Vasco, no último domingo (15). O uruguaio começou no banco e o planejamento era entrar no segundo tempo. No entanto, a lesão de Luiz Araújo, com apenas 18 minutos, mudou tudo.

Ainda dá?

Na opinião de Arrascaeta, o gol logo no começo foi determinante para o resultado ruim dentro de casa. Apesar disso, ele acredita que o Flamengo tem condições de reverter o cenário atuando na casa do Peñarol. O ídolo rubro-negro definiu o confronto de volta como "jogo da vida".

“Tomamos um gol cedo e pecamos na hora de terminar as jogadas. A gente acabou se afobando um pouco demais. A torcida, obviamente, ficou um pouco impaciente, mas temos que aprender a lidar com isso. Lá (no Uruguai), vai ser praticamente o jogo da vida. Mais um desafio para nós”, afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogo de volta contra o Peñarol será na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón Del Siglo, e o Rubro-Negro precisa de uma vitória para seguir vivo na Libertadores.