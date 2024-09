Léo Pereira em lance da derrota do Flamengo para o Peñarol no Maracanã - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 19/09/2024 21:51

Rio - Uma derrota inesperada. Assim destacou Léo Pereira após o tropeço do Flamengo em casa para o Peñarol com a derrota por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores , no Maracanã, nesta quinta-feira (19). Para o zagueiro, o Rubro-Negro passou longe de mostrar o que sabe diante de sua torcida para fazer valer a pressão no Rio de Janeiro.

"É uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe de Peñarol. A gente tem que fazer prevalecer o nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto, que a gente sempre demonstra em casa. E no jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe da atmosfera que a gente vai enfrentar lá, mas agora não tem muito o que lamentar. É erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação", disse, à "ESPN".



O Peñarol foi feliz logo no começo do primeiro tempo aproveitando erro do Flamengo na construção, subiu em contra-ataque e marcou com Cabrera. No restante do jogo, fez valer a organização do trabalho do técnico Diego Aguirre e pouco sofreu para levar a vantagem no agregado para Montevideo. Léo Pereira vê chance de repetir o roteiro dos uruguaios no Campeón del Siglo e lamentou o péssimo dia.



"Da mesma forma que eles fizeram o gol aqui, a gente pode fazer lá. Então acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. Agora é trabalhar de cabeça erguida. Não tem nada definido ainda", destacou.

"Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente. Eles querem gol, querem que a gente ganhe, e a gente às vezes tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. Hoje não foi possível."

Com o resultado, o Rubro-Negro precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença na próxima quinta-feira (26) para conquistar a vaga na semifinal. Antes, no domingo (22), o Fla irá até Porto Alegre para a partida contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão.