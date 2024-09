Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique em treino do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 19/09/2024 13:00

Rio - Com diversas lesões de atacantes do Flamengo, Bruno Henrique terá, ao menos, no momento, a missão de ser o protagonista nesse setor do clube carioca. O jogador, de 33 anos, aposta no bom entendimento com Arrascaeta para o Rubro-Negro conseguir alcançar bons resultados pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

"Somos os jogadores da frente, Arrascaeta é um meia clássico, que consegue pifar e finalizar. Estando perto dele, a chance de finalizar, fazer gol e dar assistência é muito grande. Com a qualidade dele, mais de seis anos jogando juntos, a gente consegue se entender só no olhar", disse Bruno Henrique em entrevista à "ESPN".

O Flamengo não terá mais Pedro e Everton Cebolinha na atual temporada. Além deles, Michael e Luiz Araújo só deverão retornar na reta final de 2024. Gabigol está passando por alguns problemas físicos e por conta disso não tem tido oportunidades.



Além de Bruno Henrique, o Flamengo conta para o setor com Gonzalo Plata, recém-contratado, e também com Carlinhos. Além deles, somente opções reveladas nas categorias de base do Rubro-Negro.