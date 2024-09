Tite tenta voltar a uma semifinal de Libertadores após 12 anos - Pablo Porciuncula/ AFP

Publicado 19/09/2024 07:00

Rio - O Flamengo inicia, nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã, seu duelo com o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. Para avançar de fase, o Rubro-Negro tentará manter o bom desempenho do técnico Tite, que nunca foi derrotado por times uruguaios na Libertadores em sua carreira como treinador.

Desde 2003, Tite disputou oito partidas contra clubes uruguaios, colecionando quatro vitória e quatro empates, o que lhe dá um aproveitamento de 83,3%. Metade desses duelos foram referentes a duas disputas de mata-mata, com o treinador avançando em uma delas e sendo eliminado pelo critério de gol fora de casa em outra.

Desempenho de Tite

Corinthians 2 x 2 Nacional (Oitavas de final - 2016) - Eliminado

Nacional 0 x 0 Corinthians (Oitavas de final - 2016)

Corinthians 4 x 0 Danúbio (Fase de Grupos - 2015)

Danúbio 1 x 2 Corinthians (Fase de Grupos - 2015)

Grêmio 4 x 1 Peñarol (Fase de Grupos - 2003)

Peñarol 2 x 2 Grêmio (Fase de Grupos - 2003)

Nacional 1 x 1 Grêmio (Quartas de final - 2002)

Grêmio 1 x 0 Nacional (Quartas de final - 2002)

Contra o Peñarol, o técnico gaúcho tentará voltar a uma semifinal de Libertadores após 12 anos. Ele já chegou nessa fase do torneio com o Grêmio, em 2002, e com o Corinthians, em 2012, quando conquistou seu único título do torneio.

Provável time

o Flamengo contará com o retorno de De La Cruz. O uruguaio está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e voltará ao time, enquanto Léo Ortiz será sacado. Por outro lado, Gabigol, com uma fibrose na coxa, se junta a Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Michael como desfalque. Nesta quinta,. O uruguaio está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e voltará ao time, enquanto Léo Ortiz será sacado. Por outro lado,, se junta a Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Michael como desfalque.

Com isso, o provável time do Flamengo para enfrentar o Peñarol tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.