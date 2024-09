Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em Curitiba - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 18/09/2024 19:28

grave lesão sofrida pelo atacante Pedro, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto treinava com a seleção brasileira e ficará fora dos gramados por, aproximadamente, oito meses. Em entrevista à TNT Sports, o presidente Rodolfo Landim afirmou que houve um excesso de carga no treinamento do camisa 9, que voltava de outra lesão. Rio - O Flamengo acredita que a CBF tem sua parcela de culpa na, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo enquanto treinava com a seleção brasileira e ficará fora dos gramados por, aproximadamente, oito meses. Em entrevista à TNT Sports, o presidente Rodolfo Landim, que voltava de outra lesão.

"O Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a Seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para seleção", disse Landim.

Pedro teve uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 15 de agosto, na partida contra o Bolívar, pela Libertadores. Retornou aos gramados duas semanas depois, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, e em seguida viajou para se apresentar à Seleção.

"A gente observou isso no passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia, eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá e eles voltavam lesionados. É muito difícil gerenciar esse processo porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação, e essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo levando ele a lesões", completou o presidente do Flamengo.

Sem Pedro, Tite tem três opções no elenco para escalar como centroavante. A primeira delas é Bruno Henrique, que vem sendo titular jogando improvisado na função. Os outros concorrentes são Gabigol e Carlinhos, que não têm conseguido corresponder dentro de campo.

"O Flamengo tem para essa posição dois camisas 9 clássicos, o Carlinhos e o Gabriel, e ainda tem utilizado o Bruno Henrique. Com relação ao Pedro, a gente vai ter o Mundial de 2025, que começa no dia 15 de junho do próximo ano e vai até 13 de julho. Pelo tempo de recuperação, claro que cada um tem um tempo distinto, mas a cirurgia correu bem e o departamento médico acha que o jogador vai estar em condições plenas para disputar o super Mundial. Vai ter um período de oito meses de recuperação, daria tempo de chegar com um mês jogando, em ritmo de jogo, para chegar não só com a lesão curada, mas em ritmo de jogo. A gente conta com ele recuperado", finalizou Landim.