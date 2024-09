Joel Santana, ex-treinador de futebol - Lucas Felbinger / Agência O Dia

Publicado 18/09/2024 17:32

Rio - Ex-técnico do Flamengo , Joel Santana criticou a decisão de Tite em fazer de Gabigol a quarta opção no ataque do Rubro-Negro. O camisa 99 ficou no banco de reservas durante todo o clássico com o Vasco, no último domingo (15), e ainda viu Carlinhos ser acionado para entrar no lugar de Bruno Henrique durante o segundo tempo.

"Com todo respeito ao Carlinhos, desculpe o que eu vou falar. O Tite já chegou e já definiu pelo Pedro, tudo bem, é do treinador. Pedro machucou, quem entrou? Bruno Henrique. Bruno Henrique machucou, quem entrou? Carlinhos. P****, não tem dinossauro que aguente um negócio desse", afirmou Joel Santana, em seu canal no 'Youtube'.

Papai Joel, como é carinhosamente apelidado, sugeriu também que Tite e Gabigol conversassem com o objetivo de resolver um suposto impasse entre ambos.

"Tu acha que o cara tá feliz? o nosso querido centroavante que deu tantas e tantas glórias está triste, está magoado. Senta os dois, ‘vamos bater um papo nós dois’ você e o Gabi, cara. Senta os dois e conversa: ‘Tite se você não me quiser, me manda embora cara’, você não pode ficar passando essas decepções", disse.

O atacante do Flamengo deverá ser mais uma vez opção no banco de reservas para a partida de quinta (19), contra o Peñarol, pela ida das quartas de final da Libertadores. A bola para o duelo rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.