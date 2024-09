Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique em treino do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 18/09/2024 10:44

Rio - O atacante Bruno Henrique, de 33 anos, terá na temporada de 2024 a oportunidade de ser novamente protagonista pelo Flamengo na disputa de títulos. Destaque em 2019 e 2020, o atacante se lesionou gravemente em 2022 ficando praticamente um ano fora dos gramados. Ao lembrar daquela temporada, o atacante afirmou que espera repetir o que Pedro fez, levando o Rubro-Negro a conquistas de expressão.

"É a lesão que todo jogador teme, é a segunda do Pedro, diante de uma fatalidade, em um treino, machucar o joelho. É difícil de aceitar. Muitos momentos não conseguimos entender e depois Deus nos mostra lá na frente. Eu espero fazer como o Pedro fez em 2022, foi "Rei da América" e conduziu o Flamengo a títulos. Vamos tentar fazer por ele, pela nossa família, por outros jogadores e por todos nós. Sabemos a importância de cada uma dessas competições", afirmou em entrevista à "ESPN".



Em 2022, Bruno Henrique era um dos destaques do Flamengo quando se lesionou no meio da temporada. Com isso, Pedro ganhou a vaga no time titular ao lado de Gabigol e o clube carioca conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. O atacante foi peça fundamental nas conquistas, sendo escolhido o melhor jogador da América do Sul.

Na atual temporada, o Flamengo enfrenta muitos problemas de lesão em jogadores do ataque. Além de Pedro, Everton Cebolinha também não jogará mais em 2024. Michael e Luiz Araújo também sofreram contusões importantes e só devem retornar na reta final da atual temporada. O Rubro-Negro segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, além de estar no G-4 do Brasileiro.