Luiz Araújo em ação durante jogo do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Luiz Araújo em ação durante jogo do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/09/2024 18:57

Rio - O Flamengo informou que a cirurgia de Luiz Araújo foi realizada com sucesso nesta quarta-feira (18), e o atacante tem alta prevista para quinta (19). O Dr. Max Ramos, acompanhado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento do clube, Márcio Tannure, foi o responsável pelo procedimento.

O clube não informou o tempo de recuperação, e Luiz pode retornar só no fim da temporada. É certo que ele está fora das quartas de final da Libertadores e da semifinal da Copa do Brasil.

Luiz Araújo, que vinha sendo titular nas últimas partidas, junta-se a Pedro, Vinã e Everton Cebolinha, todos que precisaram de cirurgia num curto espaço. Já é certo, porém, que o trio só retorna em 2025.