Pedro desfalcará o Flamengo por até oito meses - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 13/09/2024 12:19 | Atualizado 13/09/2024 12:25

o procedimento foi considerado um sucesso. Pedro passou por cirurgia nesta sexta-feira (13) para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após rompê-lo durante treino da seleção brasileira . Segundo o Flamengo

O atacante receberá alta hospitalar no sábado (14) e depois dará início à longa recuperação, que pode levar oito meses, dependendo da evolução. O atacante receberá alta hospitalar no sábado (14) e depois dará início à, dependendo da evolução.

Pedro escolheu o médico Luiz Antônio Vieira Martins, Para realizar o procedimento, o mesmo que foi responsável pela cirurgia de 2018 , quando sofreu a mesma lesão no joelho direito. O gerente de saúde e alto rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhou a cirurgia.

Quando se machucou em 2019, ele ere artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense e havia sido convocado pela primeira vez. Naquela época, o atacante levou sete meses para se recuperar. Agora, apesar de grave, a lesão foi menos complexa porque não afetou o menisco, o que pode ajudar a diminuir o tempo de recuperação.



O Flamengo descartou contratar um substituto para o ataque ao considerar desnecessário realizar um alto investimento pelas opções disponíveis no mercado. Sendo assim, a comissão técnica e a diretoria deram voto de confiança nos atacantes do elenco, como Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique, que foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela Copa do Brasil.