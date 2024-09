Alex Sandro em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 13/09/2024 21:13 | Atualizado 13/09/2024 21:16

Rio - Um dos reforços para a sequência da temporada, Alex Sandro deve fazer a estreia pelo Flamengo na partida contra o Vasco, neste fim de semana. Como Viña não joga mais em 2024 por causa de lesão e Ayrton Lucas está suspenso, a tendência é de que o veterano seja o titular da lateral esquerda rubro-negra no clássico.

O jogador foi ao Maracanã na última quinta-feira, 12, para acompanhar a vitória do Fla sobre o Bahia por 1 a 0 , pela Copa do Brasil. Ele não ficou à disposição porque não estava inscrito para as quartas da competição.

"Alex Sandro está treinando, já está em condições de jogar. Agora a gente, como sempre, faz essa corrida. Amanhã, tratar de recuperar os atletas, trabalhar os atletas que tem que trabalhar. E, no sábado, no único treino para o jogo do domingo, fazer a estratégia. Pelo caminho, deve ser ele", disse o auxiliar Cléber Xavier, em entrevista coletiva.

O Rubro-Negro oficializou a contratação de Alex Sandro no dia 26 de agosto . Ele, que estava livre no mercado após deixar a Juventus (ITA) ao fim da última temporada, assinou contrato válido até dezembro de 2026.

"Me sinto bem dentro dos trabalhos que venho fazendo, realmente me sinto bem para fazer todo tipo de trabalho. Desde quando encerrei meu contrato com a Juventus, posso dizer que nunca fiquei parado. Venho conversando com os preparadores físicos, com toda comissão para poder, gradualmente, melhorar cada vez mais a minha condição física e técnica. Espero, for chamado pelo Tite, estar na minha melhor forma possível quando", destacou Alex Sandro, quando foi apresentado, no dia 5 de setembro

Flamengo e Vasco medirão forças neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 44 e está na quarta posição. Já o Cruz-Maltino soma 34 pontos e aparece em nono.