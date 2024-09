Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 14/09/2024 09:00 | Atualizado 14/09/2024 10:06

Rio - O Flamengo sofre com problemas físicos e tenta amenizar os danos para a sequência da temporada. Apesar do susto com Arrascaeta na classificação contra o Bahia, o meia não preocupa e deve enfrentar o Vasco, neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, De la Cruz segue fora de combate.

De la Cruz ainda realiza trabalho fisioterápico, à parte do grupo. O meia uruguaio sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador, e desfalcou a equipe contra o Corinthians e novamente contra o time baiano. Ele também ficou fora das Eliminatórias.

Arrascaeta, por sua vez, tem sofrido com o desgaste do calendário nesta temporada. Não é a primeira vez que o uruguaio reclama de um incômodo, como aconteceu contra o Bahia. Entretanto, o técnico Tite entende que o jogador tem condições de enfrentar o Vasco, neste domingo, no Maracanã. O jogador deve ser titular ao lado de Pulgar, Léo Ortiz e Gerson no meio-campo.