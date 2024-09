Léo Ortiz em ação durante jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2024 14:25

Rio - O Flamengo venceu e convenceu diante do Bahia na noite da última quinta-feira (12 ) ao conquistar a vaga na semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. Um dos destaques da equipe comandada por Tite, Léo Ortiz, que tem sido aproveitado mais adiantado no gramado na função de volante, vibrou com a boa atuação da equipe e destacou como o grupo aproveitou a parada da Data Fifa.

"Acho que a gente conseguiu colocar muitos dos comportamentos que trabalhamos durante essa parada. Nós refletimos e pensamos o que a gente poderia fazer melhor, principalmente na parte de pressionar mais alto e dificultar um pouco esse time do Bahia, que sabemos que tem muita qualidade com a bola", disse Léo, em passagem pela zona mista do Maracanã.

Os últimos compromissos do Rubro-Negro mostraram um time com pouca criatividade e facilmente pressionado pelos adversários em seu campo de defesa. No Maracanã, antes mesmo do gol marcado por Arrascaeta, já era possível ver uma postura diferente e focada na tentativa de ter o controle.

"Conseguimos fazer alguns saltos ali para pressionar e dificultar um pouco o jogo, para a gente ter um pouco mais a bola também. Porque a gente sabe da qualidade do nosso time e o quanto a gente pode incomodar quando temos o controle do jogo", destacou.

Antes da parada para a Data Fifa, o Flamengo vinha sofrendo com a parte física, escancarando cansaço em meio à sequência de jogos importantes e viu o desempenho despencar. Léo Ortiz destacou o trabalho durante a pausa para os jogos da Seleção e como o elenco trabalhou para reagir rápido.

"Foi muito bom para a gente refletir a parte tática, mas acho que o principal foi da parte física. Acho que muitos jogadores estavam lesionados antes da Data Fifa e puderam se recuperar e voltar para esse jogo. Ainda tem mais alguns para voltar, então esse tempo também foi bom para diminuir a quantidade de jogos, senão a gente perderia daqui a pouco o Nico (De la Cruz) e outros que também estão fora."

Classificado na Copa do Brasil, o foco passa a ser no Brasileirão. O Fla volta a campo no próximo domingo (15), às 18h30, para enfrentar o Vasco no Maracanã. O clássico é válido pela 26ª rodada.