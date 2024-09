Léo Pereira comemora o segundo gol do Flamengo - Pablo PORCIUNCULA/AFP

Publicado 13/09/2024 18:02

Rio - Um dos destaques da temporada, Léo Pereira fez um apelo aos rubro-negros para o restante do ano: apoiar jogadores contestados pela torcida. Para o zagueiro, os companheiros, mesmo em baixa, podem contribuir nesta reta final de 2024, que será importante para o Flamengo . O clube está na briga pelos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.