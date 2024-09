Torcida do Flamengo protagonizou linda festa no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Torcida do Flamengo protagonizou linda festa no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2024 11:30

Rio - O Flamengo bateu o recorde de público da temporada no futebol brasileiro mais uma vez. O Rubro-Negro venceu o Bahia por 1 a 0 , nesta quinta-feira (13), no Maracanã, diante de mais de 60 mil pagantes (65 mil presentes) e avançou à semifinal da Copa do Brasil.

O público de 60.839 pagantes (65.662 presentes) diante do Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, superou os 60.536 pagantes das oitavas da Libertadores contra o Bolívar, da Bolívia, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas contra o Peñarol, do Uruguai.

O Flamengo é dono dos seis maiores públicos da temporadas (todos acima de 60 mil pagantes). O São Paulo interrompe a sequência com mais de 60 mil pagantes na vitória sobre o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro ainda tem mais duas marcas no top 10.

Melhores públicos da temporada no Brasil:

1º — Flamengo 1 x 0 Bahia — Copa do Brasil — Maracanã — 60.839

2º — Flamengo 2 x 0 Bolívar — Libertadores — Maracanã — 60.536

3º — Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu — Carioca — Maracanã — 60.490

4º — Flamengo 3 x 0 Millonarios — Libertadores — Maracanã — 60.335

5º — Flamengo 3 x 0 Madureira — Carioca — Maracanã — 60.292

6º — Flamengo 2 x 1 Criciúma — Brasileirão — Mané Garrincha — 60.127

7º — São Paulo 2 x 0 Nacional — Libertadores — Morumbis — 60.032

8º — Flamengo 2 x 0 Palmeiras — Copa do Brasil — Maracanã — 59.502

9º — Flamengo 4 x 0 Bolívar — Libertadores — Maracanã — 59.424

10º — Cruzeiro 2 x 0 Boca Juniors — Sul-Americana — Mineirão — 58.323