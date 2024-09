Arrascaeta e Bruno Henrique foram decisivos para o Flamengo chegar à semifinal na Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2024 09:33

O rival soma R$ 22,89 milhões, já que disputou duas fases a mais.



Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians em busca da terceira final de Copa do Brasil seguida: foi campeão em 2022 contra os paulistas e vice em 2023 para o São Paulo. Os dois confrontos estão agendados para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, e a CBF ainda confirmará datas e horários. Por ter entrado somente na terceira fase - porque está na Libertadores -,. O rival soma R$ 22,89 milhões , já que disputou duas fases a mais.Agora, o Rubro-Negro: foi campeão em 2022 contra os paulistas e vice em 2023 para o São Paulo. Os dois confrontos estão agendados para as, e a CBF ainda confirmará datas e horários.

Caso avance de fase mais uma vez, garantirá pelo menos mais R$ 31,5 milhões. Mas se conquistar o título terá direito a mais R$ 73,5 milhões.



A campanha do Flamengo

Além de eliminar o Bahia com duas vitórias por 1 a 0, o time de Tite também superou outro clube da Série A do Brasileirão. Foi o Palmeiras nas oitavas de final, com vitória por 2 a 0 no Maracanã e derrota por 1 a 0 no Allianz Parque.

Já na terceira fase, o Flamengo venceu o Amazonas duas vezes por 1 a 0. Com apenas um gol sofrido em seis jogos, o time marcou seis.



A premiação da Copa do Brasil por fase

- Primeira fase: R$ 1,47 milhão (clube de Série A)

- Segunda fase: R$ 1,785 milhão (clube de Série A)

- Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

- Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

- Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

- Semifinais: R$ 9,45 milhões;

- Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

- Campeão: R$ 73,5 milhões.