Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 13/09/2024 07:30 | Atualizado 13/09/2024 07:38

Rio - O elenco do Flamengo está fechado para novas chegadas e o clube não fará mais contratações. Foi o que garantiu o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, em entrevista na zona mista após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia , nesta quinta-feira (12), que classificou o Rubro-Negro para a semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. O dirigente também comentou sobre o estágio das conversas pela renovação do atacante Gabigol.

Com a lesão de Pedro, que passará por cirurgia após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só voltará em 2025, nomes como o de Anthony Martial, atacante ex-Manchester United, foram ventilados no Ninho do Urubu. Para o Brasileirão, o prazo de inscrição vai até o dia 20 de setembro.

Marcos Braz confirmou que existiam possibilidades de movimentações, mas que as conversas não avançaram. Resta, portanto, apostar no que há atualmente no elenco comandado por Tite.

"A gente entende que se encerrou o processo da janela. Trouxemos oito jogadores, quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, tem o Gabigol... A gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a piori, é o que eu posso falar nesse momento", disse o vice-presidente de futebol do Flamengo.

Dos citados, Bruno Henrique e Gabigol atuaram na vitória sobre o Bahia no Maracanã. Carlinhos, por já ter disputado a Copa do Brasil com a camisa do Nova Iguaçu no início da temporada, não pode atuar na competição.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada e conversas travadas em meio a imbróglio que se arrasta desde 2023. Para Marcos Braz, o camisa 99 sabe da grande oportunidade que receberá de Tite após a baixa de Pedro.



"A renovação de contrato está da mesma maneira que estava. O Gabriel não é criança. Ele sabe que tem novas chances que, se o Pedro estivesse na plenitude, talvez ele tivesse menos chances. Ele sabe da chance que está tendo. Tenho certeza que ele vai resolver o nosso problema como fez nos últimos cinco anos. Ele vai nos ajudar muito daqui para frente", finalizou.