Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 13/09/2024 23:03

Rio - Depois de vencer todos os títulos possíveis na América do Sul, Léo Pereira almeja conquistar o mundo. Nesta sexta-feira (13), em entrevista à "Fla TV", o zagueiro do Flamengo pontou que o clube dá todas as ferramentas para o grupo se preparar e defendeu que é preciso pensar em "saltos altos em grandes campeonatos".

"Aqui na América do Sul eu já zerei, já ganhei todas, já zerei o game. É isso que eu quero. Mundial, a gente tem que ganhar essa Libertadores esse ano de qualquer jeito. Tem o Mundial ano que vem, outro formato. Campeonato diferente. Pensar em ser campeão do mundo, tem que ser ambicioso. O clube dá todas as ferramentas para que a gente possa se preparar para dar nosso melhor em campo. Então, acho que tem que almejar coisa grande, pensar em saltos altos em grandes campeonatos. Por que não o Mundial?", disse Léo Pereira.

Pelo Athletico-PR, o zagueiro conquistou a Sul-Americana de 2018. Com a camisa do Flamengo, sagrou-se campeão da Recopa de 2020 e da Libertadores de 2021.

Léo Pereira em ação durante jogo do Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

O novo Mundial de Clubes

A disputa acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho - no meio da temporada do futebol brasileiro -, nos Estados Unidos. Esta será a primeira edição do torneio no novo formato, com 32 times.

O Mundial de Clubes de 2025 terá a participação de campeões continentais e outros times classificados via ranking. O limite é de dois representantes por país, a não ser que eles tenham conquistado a vaga por terem sido campeões continentais. Um exemplo prático é o Brasil, que tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantidos como vencedores da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente.

Busca pela vaga na Conmebol



No momento, resta apenas uma vaga para representantes da Conmebol, e o Botafogo está nessa disputa , já que segue vivo na busca pelo inédito título da Libertadores.

Além do Glorioso, Atlético-MG, São Paulo, Colo-Colo e Peñarol precisam do título para garantir vaga no torneio. Quem corre por fora e não depende das próprias forças é o Olimpia.

O clube paraguaio ainda tem chances de ir para o Mundial de Clubes classificando-se pelo ranking. Para isso, tem que torcer para Flamengo ou Fluminense ou River Plate conquistar o título.

Quem está classificado

- América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras (Brasil), River Plate, Boca Juniors (Argentina).

- Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid (Espanha), Chelsea, Manchester City (Inglaterra), RB Salzburg (Áustria), Juventus, Inter de Milão (Itália), Bayern de Munique, Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Benfica, Porto (Portugal).

- Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Al Ain (Emirados Árabes), Urawa Reds (Japão), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul).

- África: Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia).

- América do Norte: Seattle Sounders (Estados Unidos), Pachuca, León, Monterrey (México).

- Oceania: Auckland City FC (Nova Zelândia).