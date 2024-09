Evertton Araújo recebeu chance no time titular do Flamengo e foi aplaudido no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2024 08:30

Rio - A vitória por 1 a 0 sobre o Bahia , que classificou o Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, foi muito especial para o volante Evertton Araújo. O jovem, de 21 anos, recebeu oportunidade do técnico Tite no time titular e aproveitou, sendo um dos destaques do duelo no Maracanã na noite da última quinta-feira (12). Em passagem pela zona mista após a partida, o jogador celebrou o momento.

Este foi o primeiro jogo de Evertton como titular sob o comando de Tite. O camisa 52 havia aparecido no 11 inicial da equipe em outras duas vezes no ano, no Campeonato Carioca, mas com Mario Jorge - atualmente técnico da seleção da Arábia Saudita sub-17 - à beira do gramado.

"Estou muito feliz pelas oportunidades que estou ganhando, eu sei que é um elenco muito forte. É muito difícil você estar jogando ali, ter oportunidade, mas fico muito feliz por tudo e eu acredito que é o primeiro jogo de muitos, com certeza", disse.

Evertton valorizou também a boa partida do coletivo. Diferente de jogos recente, como a ida, em Salvador, que terminou com o mesmo placar a favor do Flamengo, o Rubro-Negro, desta vez, teve o controle das ações.

"Hoje o nosso time conseguiu jogar mais do que o outro jogo lá. A gente teeve mais a bola, conseguimos trabalhar mais e, assim, cansamos menos", completou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (15), novamente no Maracanã, mas pelo Brasileirão. O time comandado por Tite fará o "Clássico dos Milhões" com o Vasco às 18h30, pela 26ª rodada.