David Luiz, zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 18/09/2024 15:20

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Flamengo, David Luiz, de 37 anos, atuou muito tempo no futebol europeu, construindo uma história importante em clubes como Chelsea, PSG e Arsenal. O ex-zagueiro da seleção brasileira também abordou a importância do clube carioca na sua carreira.

"O Flamengo não seria grande se não tivesse a Nação, os torcedores, esse amor, se o estádio não estivesse cheio todos os jogos e em qualquer lugar que a gente vá. É uma torcida que ama de verdade, está vivendo de forma plena, entregue. É uma das páginas mais belas da minha carreira depois de muitos anos na Europa ter a oportunidade de voltar para o Brasil e jogar no Flamengo", afirmou ao podcast "Copa City Studio".



Com contrato até o fim do ano, o zagueiro não foi específico sobre uma eventual aposentadoria, nem se irá renovar o vínculo com o Flamengo. Porém, David deseja continuar jogando futebol.



"Quero jogar enquanto eu amar futebol. Jogo por amor, isso que me move. Trabalho para estar apto a jogar, mas enquanto existir amor vai existir a disciplina e responsabilidade", disse.