Lucas Hernández, ao fundo, disputando bola com Gabigol no último duelo entre Flamengo e Peñarol no Maracanã - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/09/2024 14:51

Rio - Jogador do Peñarol, Lucas Hernández relembrou a última vitória do clube uruguaio sobre o Flamengo pela Libertadores. Na ocasião, os aurinegros derrotaram o Rubro-Negro por 1 a 0, no Maracanã, pela fase de grupos da edição de 2019 da competição continental. No segundo jogo, a partida terminou em 0 a 0.

"Foi um jogo muito bonito que deu certo. Foi também uma grande alegria para todos nós e obviamente para a instituição. Pelo rival, pela torcida que estava nos acompanhando, e porque quando fizemos o gol, o estádio ficou completamente em silêncio. Foi incrível isso, Deus queira que possamos repetir", disse Lucas Hernández, em entrevista coletiva.



Apesar de curto, o retrospecto do Flamengo contra o Peñarol não é favorável. Em seis partidas, sendo quatro pela Libertadores, o clube da Gávea venceu apenas uma, em 1999, pelo jogo de ida das semifinais da extinta Copa Mercosul, no Maracanã. O confronto terminou 3 a 0, com gols de Leandro Machado, Maurinho e Lê.

Na volta, no Uruguai, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 2, mas conseguiu avançar para a decisão do torneio, onde viria a ser campeão contra o Palmeiras.

A primeira partida entre as equipes acontece na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Na semana seguinte, no dia 26, no mesmo horário, Flamengo e Peñarol irão definir quem irá avançar para a semifinal da Libertadores.