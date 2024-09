Diego Aguirre, técnico do Peñarol - Divulgação / Peñarol

Diego Aguirre, técnico do PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 16/09/2024 19:38

Técnico do Peñarol, Diego Aguirre projetou o embate com o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores da América. Ele ressaltou que o maior objetivo do time uruguaio é resistir à pressão rubro-negra no Maracanã para decidir o confronto no Estádio Campeón del Siglo.

Leia mais: Luiz Araújo é mais um jogador do Flamengo a precisar de cirurgia

"Nós temos que nos preparar para ir ao Maracanã. Há muito tempo que imaginávamos este jogo (contra o Flamengo), ainda antes de jogar com o The Strongest (BOL). Ninguém vai ignorar a qualidade e o plantel que têm, mas estamos bem e vamos tentar fazer um grande jogo, sabendo que é definido no Uruguai. Tudo é possível", declarou o treinador no último fim de semana.

Na fase de grupos, o Peñarol somou 12 pontos e ficou em segundo do Grupo G, atrás somente do Atlético-MG, com 15. Na sequência, atropelou o The Strongest em casa, por 4 a 0, e perdeu na altitude de La Paz, por 1 a 0, pelas oitavas de final.

Leia mais: Flamengo não buscará substituto para Pedro

Agora, enfrentará o Flamengo nas duas próximas quintas-feiras, dias 19 e 26 de setembro, no Maracanã e no Campeón del Siglo, respectivamente, às 19h (de Brasília).