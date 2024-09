Tite é o técnico do Flamengo - Pablo Porciuncula/ AFP

Tite é o técnico do FlamengoPablo Porciuncula/ AFP

Publicado 16/09/2024 08:00 | Atualizado 16/09/2024 08:17

Rio - O Flamengo deixou a desejar mais uma vez. O empate com o Vasco , neste domingo (15), frustrou a torcida e aumentou a preocupação com o recente desempenho da equipe no Brasileirão. Nos últimos seis jogos, o Rubro-Negro venceu apenas um e despencou na tabela, se afastando da briga pelo título.

Em meio aos problemas físicos, o Flamengo priorizou as competições de mata-mata e deixou um pouco de lado o Brasileirão. O Rubro-Negro se classificou às quartas de final da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil, no entanto, caiu de segundo para o quarto lugar no Brasileiro.

Desde agosto, foram seis jogos disputados. No período, venceu uma, empatou duas e perdeu três, com 27,8% de aproveitamento. Segundo os números do "SofaScore", o Rubro-Negro marcou seis vezes e sofreu dez gols, além criar 15 chances e ceder 20 para os adversários.

Nos últimos seis jogos, o Flamengo fez três confrontos diretos e não ganhou nenhum. O Rubro-Negro foi goleado pelo líder Botafogo por 4 a 1, fora de casa, e perdeu para o São Paulo por 1 a 0, também fora, além de empatar com o Palmeiras por 1 a 1, no Maracanã.

Com o empate diante do Vasco, o Flamengo permaneceu em quarto lugar com 45 pontos e se afastou da disputa pelo título. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), contra o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Flamengo nos últimos seis jogos no Brasileirão:

São Paulo 1 x 0 Flamengo - Morumbi

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Maracanã

Botafogo 4 x 1 Flamengo - Nilton Santos

Flamengo 2 x 1 Bragantino - Maracanã

Corinthians 2 x 1 Flamengo - Neo Química Arena

Flamengo 1 x 1 Vasco - Maracanã