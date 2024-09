Alex Sandro e Gonzalo Plata não jogavam desde o fim de maio e estrearam pelo Flamengo - Fotos de Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/09/2024 11:27

O lateral e o atacante se destacaram no empate de domingo (15)

Alex Sandro e Gonzalo Plata não jogavam uma partida oficial há quase quatro meses e mesmo assim não sentiram o peso da estreia pelo Flamengo no empate de domingo (15) em 1 a 1 com o Vasc o, no Maracanã, e ampliam o leque de opções, podendo se tornar solução para os dois setores do time.

"Foi justamente essa naturalidade que os dois tiveram no desempenho também, assim como a equipe toda. Surpreendente até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico", avaliou Tite.



Contratado para suprir a ausência de Viña, que só retorna em 2025, Alex Sandro ganhou a vaga de titular de Ayrton Lucas, que não vive bom momento. E em campo fez jus à aposta de Tite. Foi o jogador que mais participou com a bola, com 79 ações, e mais acertou passes (60 de 61 tentados) no clássico.

#Brasileirão Alex Sandro em sua estreia pelo Flamengo (1-1 vs Vasco): 1 grande chance criada 2 passes decisivos 79 ações com a bola (1º do jogo!) 60/61 passes certos (1º do jogo!) 4/7 cruzamentos certos (57%!) 5/7 duelos ganhos (71%!) 4 ações defensivas Nota Sofascore 7.9 (2º do jogo)



[image or embed] — Sofascore Brasil (@sofascorebrasil.bsky.social) September 15, 2024 at 9:07 PM

Além disso, acertou 57% dos cruzamentos, venceu cinco de sete duelos e criou uma grande chance, assim como deu dois passes decisivos. As estatísticas são do site 'Sofascore' e mostram o quanto o lateral-esquerdo teve participação ativa tanto ofensivamente quanto defensivamente.



Assim como Gonzalo Plata. Na apresentação, ele revelou que buscou vídeos de Vini Jr e outros atacantes para se inspirar nas características . E parece ter feito o dever de casa, ao mostrar muita vontade e luta pela bola.

Mas não foi só isso. O atacante equatoriano foi o jogador com mais passes decisivos no clássico, três, e o terceiro que mais participou com a bola (77 ações), além de ter recuperado seis bolas. Por outro lado, perdeu a maioria dos duelos contra marcadores (só ganhou quatro de 18) e só acertou 2 de seis dribles, o que mostra que ainda precisa evoluir.



#Brasileirão Gonzalo Plata em sua estreia pelo Flamengo (1-1 vs Vasco): 1 grande chance criada 3 passes decisivos (1º do jogo) 77 ações com a bola (3º do jogo) 4 finalizações (0 no gol) 2/6 dribles certos (33%) 4/18 duelos ganhos (22%) 6 bolas recuperadas (!) Nota Sofascore 6.7



[image or embed] — Sofascore Brasil (@sofascorebrasil.bsky.social) September 15, 2024 at 9:00 PM

Alex Sandro e Gonzalo Plata na Libertadores

Os dois estreantes terão a oportunidade de confirmar a boa impressão que deixaram na Libertadores, contra o Peñarol. Os dois foram inscritos nas quartas de final, assim como Carlos Alcaraz.

o Flamengo deixou Michael fora. O atacante se recupera de Como só podia fazer três trocas na lista,. O atacante se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita e não tem condições de participar dos dois confrontos contra o Peñarol, o que facilitou a escolha de qual reforço não seria inscrito.

Próximos jogos do Flamengo

O Rubro-Negro recebe o Peñarol na quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), pela ida das quartas de final. E joga no Uruguai na volta, uma semana depois, no dia 26, no mesmo horário.

No meio desses dois confrontos, encara o Grêmio, fora de casa, no domingo (22), pelo Brasileirão.