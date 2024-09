Gerson em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Gerson em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 16/09/2024 13:28

Rio - Nos últimos dois anos no Campeonato Brasileiro, o clássico entre Flamengo e Vasco tem tido Gerson como protagonista em jogos da competição. Com o gol marcado no empate deste último domingo, o meia balançou as redes em três dos últimos quatro duelos pela Série A. Curiosamente o empate no Maracanã foi o único jogo que o Rubro-Negro não saiu vencedor.

No primeiro turno do Brasileiro do ano passado, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1. Um dos gols da vitória do Rubro-Negro foi marcado por Gerson. No segundo turno, o meia fez o gol único da partida que foi vencida pelo clube da Gávea.



Neste ano, na goleada por 6 a 1, no primeiro turno, Gerson acabou passando em branco. Porém, na partida desde domingo, ele abriu o marcador. No fim, Coutinho acabou empatando para o Vasco e evitando mais uma derrota para o maior rival.

Gerson vem vivendo um ano de recomeço no Flamengo. Em fevereiro ele passou por uma cirurgia renal e ficou dois meses sem atuar. Recentemente, o treinador Dorival convocou o jogador para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias.