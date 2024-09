Gerson fez o gol do Flamengo no empate com o Vasco - Marcelo Cortes/Flamengo

Gerson fez o gol do Flamengo no empate com o VascoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/09/2024 21:42

Rio - Gerson não escondeu a frustração com o empate em 1 a 1 diante do Vasco , neste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante do Flamengo , que abriu o placar no Maracanã, viu falta antes do gol cruz-maltino e destacou que o Rubro-Negro dominou o jogo.

"Fizemos uma excelente partida, dominamos o jogo praticamente todo. Infelizmente ali no final, uma bola que no meu modo de ver foi falta, mas o juiz não deu, acabamos tomando o gol. Vasco teve só essa chance e fez o gol. Dominamos o jogo todo, fizemos um grande jogo. A gente fica triste por ter feito uma grande partida e ter tomado o gol no final", disse Gerson, ao "Premiere".

O gol do Cruz-Maltino saiu aos 42 minutos da etapa complementar. Léo Pereira estava pelo lado esquerdo e caiu quando era marcado por Matheus Carvalho. O árbitro não assinalou falta, o Vasco puxou contra-ataque e marcou com Philippe Coutinho.

Situação na tabela e agenda

O Rubro-Negro tem 45 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Tite, agora, vira a chave para a Libertadores.

O Fla volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Peñarol no Maracanã. O jogo é válido pela partida de ida da competição.