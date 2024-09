Torcida do Flamengo espalhou adesivos e cartazes provocando o Vasco pelo 6 a 1 - Reprodução

Publicado 15/09/2024 11:30 | Atualizado 15/09/2024 11:40

Rio - O Flamengo reencontra o Vasco neste domingo (15), no Maracanã, pela primeira vez desde a goleada histórica por 6 a 1 no primeiro turno do Brasileirão. Na véspera da partida, os rubro-negros fizeram questão de relembrar o resultado e espalharam adesivos e cartazes nos arredores do estádio, durante a madrugada, para deixar a lembrança viva na memória dos vascaínos.

Os cartazes e adesivos foram espalhados pela de acesso da torcida do Vasco. Além disso, serão distribuídos 15 mil adesivos com a imagem do gol do Arrascaeta. No primeiro turno, o Flamengo goleou por 6 a 1, com gols de Everton, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol (Vegetti descontou). Foi a maior vitória da história do "Clássico dos Milhões" no Campeoanto Brasileiro.

Adesivo com a comemoração de Arrascaeta no 6 a 1 foi espalhado pelo Maracanã Reprodução

Desde a goleada, o Vasco trocou o treinador português Alvaro Pacheco pelo interino Rafael Paiva, que se firmou, e reagiu na temporada. No segundo semestre do ano, por exemplo, o Cruz-Maltino tem o segundo melhor aproveitamento entre os clubes da Série A.

Já o Flamengo, por sua vez, se manteve vivo na briga pelo título brasileiro, além de chegar às quartas da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil - assim como o Cruz-Maltino, que está na chave oposta. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.