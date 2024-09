Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/09/2024 23:39

Rio - Tite revelou que teve dificuldade em absorver o empate do Flamengo com o Vasco em 1 a 1 no Maracanã , neste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. O treinador exaltou a atuação da equipe no clássico, mas pontou que às vezes o desempenho não acompanha o resultado. O Rubro-Negro vencia a partida desta noite até os 42 minutos do segundo tempo, quando Philippe Coutinho deixou tudo igual no marcador.

"A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha resultado, às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Contextual de seis jogos, tem jogo de Copa do Brasil no meio, aí fica um pouquinho difícil. Não tenho toda a dimensão agora para controlar essas variáveis, mas desse jogo eu tenho. Foram difíceis de absorver: um grande desempenho e nós termos empatado o jogo", destacou Tite.

Em determinado momento da coletiva, houve uma pergunta em relação ao desempenho do Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tite, então, admitiu: "Está abaixo daquilo que nós queremos como desempenho. Sim, está abaixo, e nós reconhecemos".

Escolhas no ataque

Nesta noite, Bruno Henrique foi o centroavante titular do Rubro-Negro. Já na etapa complementar, Carlinhos entrou na vaga do camisa 27. Mais tarde, Gabigol foi a campo no lugar de Arrascaeta. Assim, o técnico foi questionado sobre a ordem da utilização dos atacantes.



"Treinamento. Jogos. Especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético-MG, com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por isso essa opção.

Matheus Bachi, que também estava na coletiva, ainda destacou que a opção por Carlinhos antes de Gabi aconteceu por causa da característica do jogo. O auxiliar explicou que o camisa 22 tem mais presença de área.

E um pouco da característica do jogo. Pedia um 9 com um pouco mais de presença diária. O Bruno estava fazendo bem os movimentos, já tinha jogado de 9 faz tempo. Ele tem algumas características, e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área. Como estávamos chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar a infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então, a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Temos que entender as características do jogo com as opções que temos para tomar as melhores decisões.

Situação na tabela e agenda

O Rubro-Negro tem 45 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Tite, agora, vira a chave para a Libertadores.

O Fla volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Peñarol no Maracanã. O jogo é válido pela partida de ida da competição.