Lance do jogo entre Flamengo e VascoMarcelo de Jesus/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/09/2024 20:24

Rio - Na noite deste domingo (15), Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1 no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Tite foi superior durante boa parte da partida e abriu o placar com Gerson, aos 27 minutos da etapa complementar. A vitória rubro-negra parecia certa, mas o Cruz-Maltino não desistiu e deixou tudo igual no marcador na reta final, com gol de Philippe Coutinho, o primeiro do cria desde o retorno.

O Rubro-Negro tem 45 pontos e ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco soma 35 e aparece em oitavo.

A equipe do técnico Tite, agora, vira a chave para a Libertadores. O Fla volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Peñarol no Maracanã. O jogo é válido pela partida de ida da competição.

Já o time de Rafael Paiva segue focado no Brasileirão. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será no domingo, a partir das 16h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo foi superior ao Vasco no primeiro tempo. O Rubro-Negro fechou a etapa inicial com 63% de posse de bola e nove finalizações, de acordo com dados do site SofaScore. No entanto, a equipe de Tite não conseguiu traduzir esse domínio em gols muito por causa das conclusões.

A primeira grande oportunidade veio numa cabeçada de Pulgar, que subiu livre entre a zaga cruz-maltina. O chileno, porém, mandou a bola em cima de Léo Jardim. A outra boa chance veio após um vacilo do Vasco, que deixou Arrascaeta cara a cara com o goleiro dentro da área. O meio-campista demorou a tomar uma decisão, não finalizou e tocou atrás para Léo Ortiz, que errou o domínio.

Já o Vasco só levou perigo uma vez na etapa inicial, por volta dos 35 minutos, quando David ficou cara a cara com Rossi e carimbou o travessão. Contudo, após o chute, o assistente assinalou o impedimento do atacante.

Na etapa complementar, o cenário se manteve. O Vasco seguia com dificuldades para sair, e o Flamengo pressionava em busca do gol. O Rubro-Negro, inclusive, mandou uma bola na trave com Bruno Henrique e uma no travessão com Léo Ortiz.

Aos 27 minutos, o Fla encaixou uma boa jogada e contou com a categoria de Gerson para inaugurar o placar no Maracanã. Léo Ortiz acionou Wesley, que avançou pelo meio e acionou Arrascaeta. O uruguaio, por sua vez, serviu o Coringa. Posicionado do lado esquerdo da área, o camisa 8 finalizou rasteiro para vencer o goleiro Léo Jardim.

O clássico parecia decidido, já que o Vasco seguia com dificuldades para atacar, e o Flamengo mantinha o controle do jogo. Entretanto, nos minutos finais, o Gigante da Colina conseguiu encaixar uma jogada de transição rápida e deixou tudo igual no marcador.

Rayan arrancou pela direita do ataque e acionou Emerson Rodríguez, que estava pelo lado esquerdo. O atacante levantou a cabeça e encontrou Puma Rodríguez. O uruguaio teve espaço e cruzou para Philippe Coutinho mandar a bola de cabeça para o fundo das redes.

Ficha técnica

Flamengo x Vasco



Data e hora: 15/9/2024, às 18h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)



Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Gerson (1-0) (27'/2ºT) / Coutinho (1-1) (42'/2ºT)



FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley, 18'/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Pulgar (Evertton Araújo, 38'/2ºT) e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta, 18'/1ºT) (Gabi, 38'/2ºT), Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Carlinhos, 18'/2ºT).



VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 40'/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho, 40'/2ºT), Sforza e Payet (Coutinho, 28'/2ºT); Jean David (Rayan 18'/2ºT), David (Emerson Rodríguez, 28'/2ºT) e Vegetti.