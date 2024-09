Gabriel Magalhães vibra após marcar o gol da vitória do Arsenal - Divulgação/Instagram @arsenal

Publicado 15/09/2024 19:50 | Atualizado 15/09/2024 19:52

"Com certeza, foi um momento em que fui muito feliz. Obviamente uma homenagem ao Memphis. Fico muito feliz que ele esteja no Corinthians. Então, com certeza imitei ele ali na comemoração. Não conheço ele, mas, como falei, fico que ele esteja no Corinthians", disse o defensor.

Apesar de não se conhecerem, os dois interagiram por meio das redes sociais. Veja abaixo:

Interação entre Gabriel Magalhães e Memphis Depay no Instagram Reprodução/Instagram @_gabrielmagalhaes

Com a vitória, o Arsenal chegou aos dez pontos em quatro rodadas e assumiu a vice-liderança, atrás apenas do Manchester City, único com 100% de aproveitamento. O Tottenham, por sua vez, caiu para a 13ª posição, com quatro pontos.